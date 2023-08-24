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Общество24 августа 2023 16:30

Центр Донецка подвергся удару кассетными снарядами ВСУ

24 августа кассетные суббоеприпасы ВСУ повредили больницу, дома и улицу Артема в Донецке
Авторы (2):
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Андрей ТЮТЮНИКОВ
Донная часть снаряда ударила по улице Артема

Донная часть снаряда ударила по улице Артема

Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

В четверг, 24 августа, ВСУ отметили свой «День независимости» обстрелам мирных горожан Донецка. Применялись американские кассетные снаряды.

Все боевые элементы выброшены

Все боевые элементы выброшены

Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Обстрел начался после полудня и к вечеру было известно о погибшей в Петровском районе 63-летней женщине. Еще одна женщина была ранена в Киевском районе по ул. Синявина.

Удар пришелся прямо по проезжей части

Удар пришелся прямо по проезжей части

Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Под обстрел попала стоматология больницы Вишневского, Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства, в Петровском районе разнесли автобусную остановку. Повреждены жилые дома.

След от взрыва суббоеприпаса на асфальте

След от взрыва суббоеприпаса на асфальте

Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Досталось также центральной улице Артема. Кассетный боеприпас оставил характерные отверстия в асфальте, повредил проезжую часть. К счастью, хотя по Артема идет активное движение, транспорт и водители не пострадали.

От подрыва кассетного снаряда остались десятки отверстий

От подрыва кассетного снаряда остались десятки отверстий

Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

- По Артема «прилетело» после 17.00. Стоял грохот страшный и треск, будто петарды рвались. Потом все стихло. Мы вышли посмотреть, а асфальт в дырках. Нелюди эти украинские вояки, пенсионерам спокойно дожить не дают! – С возмущением рассказал «Комсомолке» житель Привокзального микрорайона Киевского района Донецка Степан Афанасьевич.

Свежий след попадания в тротуарную плитку

Свежий след попадания в тротуарную плитку

Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

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