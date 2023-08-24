Центр Донецка подвергся удару кассетными снарядами ВСУ

Донная часть снаряда ударила по улице Артема
Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ
В четверг, 24 августа, ВСУ отметили свой «День независимости» обстрелам мирных горожан Донецка. Применялись американские кассетные снаряды.
Все боевые элементы выброшены
Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ
Обстрел начался после полудня и к вечеру было известно о погибшей в Петровском районе 63-летней женщине. Еще одна женщина была ранена в Киевском районе по ул. Синявина.
Удар пришелся прямо по проезжей части
Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ
Под обстрел попала стоматология больницы Вишневского, Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства, в Петровском районе разнесли автобусную остановку. Повреждены жилые дома.
След от взрыва суббоеприпаса на асфальте
Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ
Досталось также центральной улице Артема. Кассетный боеприпас оставил характерные отверстия в асфальте, повредил проезжую часть. К счастью, хотя по Артема идет активное движение, транспорт и водители не пострадали.
От подрыва кассетного снаряда остались десятки отверстий
Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ
- По Артема «прилетело» после 17.00. Стоял грохот страшный и треск, будто петарды рвались. Потом все стихло. Мы вышли посмотреть, а асфальт в дырках. Нелюди эти украинские вояки, пенсионерам спокойно дожить не дают! – С возмущением рассказал «Комсомолке» житель Привокзального микрорайона Киевского района Донецка Степан Афанасьевич.
Свежий след попадания в тротуарную плитку
Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ
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