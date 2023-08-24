В Петровском районе Донецка снаряд ВСУ попал в остановку общественного транспорта (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка снаряд попал в остановку общественного транспорта. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Петровского района на улице Углегорской произошло прямое попадание в остановку общественного транспорта. По улице В. Пика повреждены фасад, остекление, центральный вход магазина и уничтожен автомобиль, - написал в телеграм-канале мэр города.

По данным СЦКК ДНР, с 14:10 по 14:25 противник выпустил по Петровскому району Донецка еще 15 снарядов, в том числе восемь боеприпасов с кассетной боевой частью. Украинские боевики ввели огонь со своих позиций в Кураховке и Максимильяновке.

Напомним, что вооруженные формирования Украины выпустили по Петровскому району Донецка, 26 снарядов. Среди них 11 боеприпасов с кассетной боевой частью. Украинские боевики ввели огонь со своих позиций в Кураховке и Максимильяновке.

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