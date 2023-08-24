ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 11 кассетных боеприпасов

Петровский район Донецка вновь оказался под кассетным огнем ВСУ (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за час семь раз открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив 26 снарядов. Среди них 11 боеприпасов с кассетной боевой частью. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 12:25 зафиксирован обстрел Петровского района Донецка с позиций ВСУ в Кураховке. Боевики выпустили по району четыре кассетных боеприпаса калибром 155 мм, — заявили в ведомстве.

За следующие десять минут боевики выпустили по району еще семь боеприпасов с кассетной боевой частью. Всего за час ВСУ семь раз обстреляли Петровский район со своих позиций в Кураховке и Максимильяновке.

Напомним, что ранее ВСУ выпустили по Донецку 53 снаряда из артиллерии и РСЗО за час. Под огнем оказались Киевский, Кировский и Петровский районы столицы ДНР.

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