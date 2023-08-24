Мирный житель Донецка получил ранение при обстреле ВСУ ночью 24 августа

В результате обстрела Киевского района Донецка произошло возгорание в магазине «Идеал» по проспекту Панфилова. Фото: Кулемзин/ТГ

В результате ночного обстрела Киевского района Донецка ранен один мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В Донецке на улице Головко ранен мужчина 1991 года рождения, — заявили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что украинские боевики два раза за ночь открыли огонь по Киевскому району Донецка. В результате обстрела в 02:10 поврежден стоматологический корпус ЦГКБ №1 по улице Розы Люксембург, магазин «Идеал» по проспекту Панфилова и многоквартирный жилой дом. Обстрелом в 06:00 повреждены жилые частные дома на улицах Головко и Венедиктова.

Напомним, что ранее боевики открыли огонь по Киевскому району Донецка, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня.

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