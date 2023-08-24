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НовостиПолитика24 августа 2023 7:13

ВСУ за час выпустили по Донецку 53 снаряда из артиллерии и РЗСО

Украинские боевики выпустили по Киевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка более 50 снарядов за час
Владислав ГУЩИН
ВСУ за час выпустили по Донецку 53 снаряда (архивное фото)

ВСУ за час выпустили по Донецку 53 снаряда (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины примерно с девяти утра выпустили по Донецку 53 снаряда из артиллерии, в том числе пять кассетных боеприпасов, а также 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:03 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район), выпущено пять снарядов калибром 155 мм (кассетный). 09:08 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район), выпущено 20 ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, с 09:20 по 09:45 вооруженные формирования Украины выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка еще 28 снарядов из натовской артиллерии. Украинские боевики ввели огонь из района Галицыновка, Максимильяновка и Карловка.

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