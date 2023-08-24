ВСУ за час выпустили по Донецку 53 снаряда из артиллерии и РЗСО

ВСУ за час выпустили по Донецку 53 снаряда (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины примерно с девяти утра выпустили по Донецку 53 снаряда из артиллерии, в том числе пять кассетных боеприпасов, а также 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:03 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район), выпущено пять снарядов калибром 155 мм (кассетный). 09:08 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район), выпущено 20 ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, с 09:20 по 09:45 вооруженные формирования Украины выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка еще 28 снарядов из натовской артиллерии. Украинские боевики ввели огонь из района Галицыновка, Максимильяновка и Карловка.

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