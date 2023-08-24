Кулемзин: В результате обстрела повреждено остекление в Донецком республиканском центре охраны материнства и детства

При обстреле Донецка пострадал центр охраны материнства и детства по проспекту Панфилова. Фото: Минздрав ДНР

Вечером 24 августа украинские войска открыли огонь по Киевскому району Донецка, нанеся ущерб одному из медучреждений города. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Алексей Кулемзин.

- Во время обстрела Киевского района повреждено остекление в Донецком республиканском центре охраны материнства и детства по проспекту Панфилова, - заявил он.

По словам мэра, в результате прямого попадания был также полностью разрушен частный дом по улице Сенявина. При обстреле получила ранение женщина 1948 года рождения.

Тем временем из-за опасности боевых действий в Киевском районе Донецка временно приостановили движение автобусно-троллейбусного маршрута № 2 на участке «Горбольница № 20 - железнодорожный вокзал».

- Движение осуществляется до ТАЦ «Северный», - сообщил Кулемзин.

Напомним, ранее мэр Донецка сообщил, что под обстрел ВСУ попала больница Вишневского.

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