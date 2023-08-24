Мэр Донецка сообщил, что под обстрел ВСУ попала больница Вишневского

Район больницы Вишневского вновь под обстрелом ВСУ (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли больницу Вишневского в столице ДНР. Об этом сообщает глава города Донецка Алексей Кулемзин.

- Район больницы Вишневского вновь под обстрелом. Не выходите на улицу, - написал в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что также под обстрелом находится район шахты имени Челюскинцев в Петровском районе Донецка.

Напомним, что во время обстрела украинских боевиков Петровского района Донецка на улице Войкова женщина получила смертельное ранение. Также в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка снаряд попал в остановку общественного транспорта.

Кроме того, ранее вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 28 снарядов из артиллерии и девять ракет из реактивной системы залпового огня.

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