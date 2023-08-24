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НовостиПолитика24 августа 2023 14:41

Мэр Донецка сообщил, что под обстрел ВСУ попала больница Вишневского

Алексей Кулемзин заявил, что район больницы Вишневского вновь под обстрелом ВСУ
Владислав ГУЩИН
Район больницы Вишневского вновь под обстрелом ВСУ (архивное фото)

Район больницы Вишневского вновь под обстрелом ВСУ (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли больницу Вишневского в столице ДНР. Об этом сообщает глава города Донецка Алексей Кулемзин.

- Район больницы Вишневского вновь под обстрелом. Не выходите на улицу, - написал в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что также под обстрелом находится район шахты имени Челюскинцев в Петровском районе Донецка.

Напомним, что во время обстрела украинских боевиков Петровского района Донецка на улице Войкова женщина получила смертельное ранение. Также в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка снаряд попал в остановку общественного транспорта.

Кроме того, ранее вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 28 снарядов из артиллерии и девять ракет из реактивной системы залпового огня.

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