СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 37 снарядов из артиллерии и РЗСО

ВСУ выпустили по ДНР 37 снарядов из артиллерии и РЗСО (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 28 снарядов из артиллерии и девять ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:50 – населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район), выпущено четыре ракеты из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

По данным военных экспертов из СЦКК ДНР, около 16:05 из района Орловки ВСУ выпустили еще три снаряда калибром 155 мм по Червоногвардейскому району Макеевке. А с 15:55 по 16:35 под огонь украинских боевиков попали Киевский и Петровский районы Донецка. За это время противник выпустил 14 снарядов из натовской артиллерии, а также пять ракет из РЗСО.

Кроме того, за час вооруженные формирования Украины три раза обстреляли Никитовский район Горловки. За этот промежуток противник выпустил 11 снарядов калибром 152 мм из района населенного пункта Дзержинск.

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