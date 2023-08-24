В результате обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка погибла женщина

В Петровском районе Донецка погибла женщина из-за обстрела со стороны ВФУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка погибла женщина. Об этом сообщил глава города Донецка Алексей Кулемзин.

- В Петровском районе во время обстрела укронацистами улицы Войкова получила тяжелые ранения женщина. Как стало известно, в результате полученных травм она скончалась, - написал в телеграм-канале мэр города.

Напомним, ранее мэр Донецка сообщил, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка снаряд попал в остановку общественного транспорта.

Кроме того, около 12:25 был зафиксирован обстрел Петровского района Донецка. Боевики выпустили по району четыре кассетных боеприпаса калибром 155 мм. За следующие десять минут боевики выпустили по району еще семь кассетных снарядов со своих позиций в Кураховке и Максимильяновке.

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