ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки десять ракет из РСЗО «Град»

ВСУ выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО «Град» Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Никитовскому району Горловки десять ракет из реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

- Украинские каратели подвергли обстрелу поселок Зайцево (Никитовский район Горловки) из РСЗО БМ-21 «Град», - написал в телеграм-канале мэр города.

По данным СЦКК ДНР, около 15:00 из района населенного пункта Щербиновка по поселку Зайцево украинские боевики выпустили десять ракет из РСЗО.

Напомним, что утром 21 августа вооруженные формирования Украины выпустили по Петровскому району Донецка пять кассетных боеприпасов. Также в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Киевском районе Донецка был ранен мужчина.

Кроме того, ранее врио Главы ДНР сообщил, что Украина использовала все запрещенные методы ведения боевых действий.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тринадцать жилых домов и три гражданских объекта повреждены в ДНР обстрелами ВСУ 20 августа

Украинские войска за сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики почти сотню боеприпасов (подробнее)