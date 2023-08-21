СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка пять кассетных боеприпасов

ВСУ выпустили по Донецку пять кассетных боеприпасов (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Петровскому району Донецка пять кассетных боеприпасов. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:20 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район), выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный), - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, украинские боевики через пять минут из района населенного пункта Кураховка выпустили еще два кассетных снаряда по Петровскому району Донецка.

Напомним, ранее мэр Донецка сообщил, что ранним утром 21 августа в результате обстрела Кировского района по улице Константиновской повреждена кровля и потолочное перекрытие многоквартирного дома.

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