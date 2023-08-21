Украинский снаряд пробил кровлю и потолочное перекрытие в многоквартирном доме в Донецке

В столице ДНР зафиксировали новые разрушения после обстрелов украинских войск 21 августа. Фото (архив): Донецк/ТГ

Украинский снаряд попал в кровлю жилого многоквартирного дома в Донецке. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что утром 21 августа под огонь ВСУ попал Кировский район столицы ДНР.

- Ранним утром в результате обстрела Кировского района по улице Константиновской повреждена кровля и потолочное перекрытие многоквартирного дома, - проинформировал градоначальник.

По данным СЦКК ДНР, обстрел этой части города начался в четыре часа утра. Украинские войска использовали при этом натовское вооружение.

- После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 04:00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм, - говорится в сообщении представительства.

Напомним, 20 августа в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ погиб мирный житель Ясиноватой, четверо получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, был ранен один человек в поселке Ольгинка Волновахского района.

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