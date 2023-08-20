Один мирный житель погиб и пять ранены в ДНР при обстрелах ВСУ Фото: Иван ЖИЛЯК

20 августа в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны вооруженных формирований Украины погиб мирный житель Ясиноватой, четверо получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, был ранен один человек в Ольгинке Волновахского района, заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Повреждены тринадцать жилых домов в Киевском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой, два объекта энергоснабжения в Ясиноватой и Горловке, - рассказывает в телеграм-канале руководитель региона. - Противник выпустил по нашим населенным пунктам более 80 боеприпасов; применялась реактивная артиллерия калибром 122 миллиметра, ствольная артиллерия калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного типа.

Напомним, что вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 31 раз открывали огонь по Республике, выпустив по ее территории 104 снаряда и ракеты. Два мирных жителя ранены.

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