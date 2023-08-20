Именем Дарьи Дугиной в Донецке назвали улицу вблизи с парком имени первого Главы ДНР

Дарья Дугина в Донецке, возле разрушенной украинскими националистами школы. Фото: Телеграм Денис Пушилин

В Донецке улицу вблизи с парком имени первого Главы ДНР назвали именем Дарьи Дугиной, погибшей год назад в результате теракта. Об этом сегодня сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

«ДЛЯ НАС ОНА СВОЯ»

- Год назад ушла из жизни Даша Дугина. Для нас она своя. Не раз Даша была в Республике, вот и на фото запечатлена возле разрушенной украинскими снарядами донецкой школы. В память о Дарье Дугиной мы решили назвать улицу ее именем. Теперь в Донецке улица имени Дарьи Дугиной проходит рядом с парком имени первого Главы ДНР Александра Захарченко. Конечно, такое увековечение памяти не случайно. Она для нас тоже Герой. Мы ее будем помнить, потомки наши будут ее помнить - она этого достойна, - рассказал Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

ПОНИМАЛА КОРНИ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА

Он отметил, что Дугина была настоящим патриотом России. Активно и открыто поддерживала проведение СВО, публично высказывала свою точку зрения.

- Глубоко понимала корни военного конфликта, утверждала, что Россия воюет не с Украиной, а со всем Западом, с глобализмом, - подчеркнул руководитель региона.

Напомним, что 29-летняя Дарья Дугина (Платонова) - дочь российского политолога и общественного деятеля Александра Дугина - погибла в результате украинского теракта в ночь на 21 августа. Ее внедорожник Land Cruiser Prado, в котором она находилась в роковой момент, взорвали в Московской области.

ДОСЬЕ «КП»

Дарья Дугина (Платонова) родилась в Москве 15 декабря в 1992 года. В 2015 году девушка окончила аспирантуру в МГУ, где она получала образование на философским факультете. После учебы девушка старалась продолжить дело отца и часто выступала с лекциями.

Дарья Дугина являлась политическим обозревателем Международного евразийского движения, которое возглавляет ее отец Александр Дугин.

Кроме политологии и философии она проявляла интерес к журналистике. Некоторое время Дарья вела передачу с Сергеем Марданом на Радио «Комсомольская правда».

Также Дарья Дугина (Платонова) была известна как кандидат философских наук, участник политических телепрограмм. Ей удалось в совершенстве освоить французский язык. Благодаря этому она часто выступала в качестве эксперт по теме французской политики.

Одним из ключевых направление исследований Дарьи было изучение влияния идей греческого философа Платона на античный мир. Не исключено, что особая страсть к идеям и личности мыслителя побудила Дугину подписываться в соцсетях как Платонова.

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