«Почтите память о них молитвой»: Жители пишут письма погибшим детям Донбасса

В память безвинных жертв в донецком парке Ленинского комсомола основана Аллея Ангелов. Фото: ДРОО «Молодая Республика»

Украинские боевики более девяти лет с маниакальной настойчивостью обстреливают мирные города и села Донецкой Народной Республики. Снаряды ВСУ уносят и детские жизни…

СНАРЯД ПОПАЛ В КОМНАТУ

4-летняя дончанка Верника Тупикова была жизнерадостным и общительным ребенком. Любила петь и танцевать.

- Верника с удовольствием лепила из пластилина и рисовала мультяшных героев. Еще любила море, ей очень нравилось прыгать на батутах, - рассказывает «КП» мама погибшей девочки Юлия Тупикова.

Верника Тупикова.

Трагедия произошла в Петровском районе Донецка (возле микрорайона Текстильщик, сразу за автомобильным мостом) 9 августа 2023 года. Тогда Вероника гостила у своей бабушки Татьяны на улице Осоавиахима. В двухэтажный многоквартирный дом попал реактивный снаряд ВСУ. Прямо в комнату, где была девочка…

- Дочь погибла мгновенно, - говорит Юля. - Дедушки в этот момент не было дома, он возвращался с рынка и первым увидел внучку. Все вокруг было разрушено, а Вероника лежала сверху на обломках и ее не пришлось искать, для нас это было очень важно. Приблизительно через час спасатели МЧС освободили мою свекровь, бабушку Вероники, она получила тяжелые травмы, но врачам удалось ее спасти.

Мы просим всех, кто скорбит вместе с нами, не плакать, а почтить память о нашей деченьке молитвой.

ПОГИБ В ЦЕНТРЕ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Дончанин Дмитрий Шулякин с 2018 года был волонтером Донецкого штаба общественной организации «Молодая Республика». Активно развивался в сфере медиа (проект «Инфошкола») и достиг успехов – занимал должность фотографа «Молодой Республики».

Дмитрий Шулякин участвовал в освещении Республиканской патриотической акции «Бессмертный полк», Международной акции «Ангелы», конкурса «Краса Донбасса», акция «Свеча памяти» и многих других.

Дмитрий Шулякин.

- Дима запомнился нам очень светлым человечком, с очень доброй улыбкой. Он всегда мог прийти на помощь, как по работе, так и в обычной жизни. Лично я никогда не забуду ту доброту, ту заботу, что он излучал и мне и окружению. Человек сделал много за свои 18 лет и учил других тому, что касалось его увлечения в сфере фото, - рассказала «КП» активистка «Молодой Республики» Ирина Кривчук.

10 июля 2022 года для Дмитрия Шулякина стало роковым. Он погиб в результате ракетного удара ВСУ по центру гуманитарной помощи в Шахтерске.

ТРАГЕДИЯ ВО ДВОРЕ МНОГОЭТАЖКИ

17-летний мариупольчанин Андрей Михайлов был веселым, добрым подростком. Любил играть в футбол, занимался борьбой. Школу №67 Мариуполя, в которой Андрей учился, он успешно представлял на соревнованиях по футболу. Вместе с командой завоевывал медали, получал грамоты.

После девятого класса Андрей учился на помощника машиниста тепловоза. Мечтал водить поезда.

Андрей Михайлов.

Трагедия произошла в Мариуполе на улице Грушевского 10 апреля 2022 года. Юноша погиб во дворе пятой многоэтажки средь бела дня. В еще оккупированном на тот момент вооруженными формированиями Украины городе жильцы готовили кушать на костре. Внезапно начался минометный обстрел из металлургического комбината им. Ильича, на территории которого тогда находились соединения украинских националистов.

- Сын получил несовместимые с жизнью осколочные ранения в голову и туловище, - рассказывает «КП» мама погибшего подростка – Ольга Михайлова. - Вместе с Андреем погиб его отец Константин Александрович (мужа убило взрывной волной, когда он готовил пищу на костре), друг сына – 16-летний Данила Колосовский, 13-летняя соседка Катя и еще одна мирная жительница Наталья.

10 апреля на Грушевского еще два мирных жителя были ранены. В больницу их доставили сотрудники МЧС. Пострадавшие мужчина и женщина поправились.

ДЕВОЧКА НАСТУПИЛА НА МИНУ

В селе Новопетриковка Великоновоселковского района, что под Волновахой, на украинской мине подорвалась 6-летняя Амина Багатюк. Трагедия произошла 18 июня 2023 года.

В тот день ее родители с Аминой поехали к родственникам набрать воды. А когда вернулись, обнаружили, что их старший сын закрылся в доме и дверь им не открывает. Девочка побежала за дом, чтобы постучать в окно спальни, где в это время находился ее 15-летний брат. В траве она наступила на мину, произошел взрыв, и ребенок получил многочисленные ранения. Родители сразу же отвезли девочку в медпункт в селе Азов. После оказания первой помощи ее доставили в Мариуполь. Амина умерла по приезду в больницу.

Проверку произошедшего провели полицейские. По данным пресс-службы МВД по ДНР, члены следственно-оперативной группы установили, что семья ребенка проживает в Новопетриковке, что вблизи линии соприкосновения. На протяжении двух суток со стороны Украины по этому населенному пункту производился обстрел минами, которые спускались на землю на парашютах. Одна из этих мин упала во двор дома супругов, она и стала причиной трагедии.

ЗАЖГИ СВЕЧУ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ ДЕТЯХ

В память безвинных жертв в донецком парке Ленинского комсомола основана Аллея Ангелов. Фото: Донецкая Республиканская общественная организация «Молодая Республика»

1 июня, на День защиты детей в прошлом году, Медиагруппа «Комсомольская правда» и АНО «Центр социальных и культурных инициатив «Ноосфера» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив запустили большой мультимедийный проект «Посвящение Ангелам. Свидетели правды», посвященный погибшим детям Донбасса. И сейчас люди пишут ушедшим безвременно детям. На интернет-ресурсе alleyaangelov.ru много откликов.

Если ваше сердце не может молчать, можно поделиться своими стихами, рисунками и другими произведениями. Они будут опубликованы на сайте Посвящение Ангелам и в телеграм-канале «Аллея Ангелов».

Сделай маяк трагедии ярче - зажги свечу на Аллее Ангелов в память о каждой оборвавшейся детской жизни... С начала вооруженного конфликта в Донбассе погибли более 200 детей, тысячи - ранены.

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