К Омбудсмену ДНР Дарье Морозовой обращаться за помощью стали в девять раз чаще

Дарья Васильевна (на фото) приезжает во все освобожденные города и поселки и оперативно помогает жителям. Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР

Главная правозащитница Российской Федерации Татьяна Москалькова высоко оценила работу Омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой по защите прав жителей Республики и согласовала ее кандидатуру на должность Уполномоченного по правам человека. Дарья Васильевна любезно ответила на вопросы «Комсомольской Правды».

ПОМОЩЬ С ДОКУМЕНТАМИ

- Дарья Васильевна, в минувшем году в ваш адрес поступило 32422 обращения граждан. В сравнении с позапрошлым годом поток увеличился в девять раз и сегодня продолжает расти. На что люди жалуются чаще?

- Действительно, с началом спецоперации количество обращений существенно возросло. Это связано, в первую очередь, с эскалацией боевых действий, которые происходят на нашей территории, а также с освобождением городов и поселков от вооруженных формирований Украины (ВФУ).

С января по август этого года включительно в мой адрес поступило свыше 14200 обращений. Большинство обращается по вопросам, связанным с проведением СВО. В частности, многие просят помощи в оформлении документов. Такие обращения крайне актуальны для жителей освобожденных городов и поселков, так как вследствие боевых действий, люди часто сталкиваются с проблемой утери и утраты документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих документов на недвижимость, документов, подтверждающих трудовой стаж и других.

Дарья Васильевна приезжает во все освобожденные города и поселки и оперативно помогает жителям. Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР

ЮРОТДЕЛ – «СЕРДЦЕ» АППАРАТА

- Дарья Васильевна, в каких случаях сможете отстаивать нарушенные права людей в судах? Сколько в вашем аппарате юристов? Как выстраиваете их работу?

- Скажу, что большая часть наших сотрудников имеют юридическое образование. При этом создан именно юридический отдел. Я называю его «сердцем» Аппарата Омбудсмена ДНР. На сегодня его численность – четыре юриста. На них возложены обязанности по правовому обеспечению деятельности Аппарата. Помимо прочего, эти специалисты непосредственно участвуют в рассмотрении поступающих жалоб и консультировании жителей по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав и свобод человека.

По результатам рассмотрения жалоб я, как Уполномоченный, вправе обратиться в суд с административным иском в защиту прав и свобод человека и гражданина, нарушенных решениями или действиями (бездействием) государственного органа, муниципального органа, организации, должностного лица, государственного или муниципального служащего. Такое право реализуется в том случае, когда у заявителя уже исчерпаны все существующие средства защиты своих прав и свобод.

ВИНОВНЫЕ ПОНЕСУТ НАКАЗАНИЕ

- У Омбудсмена ДНР появилась возможность инициировать и проводить проверки обстоятельств произошедшего. Насколько это важно? В каких случаях это может помочь восстановить нарушенные права жителей?

- Уполномоченный действительно может инициировать проведение проверок обстоятельств, изложенных в поступающих жалобах. Этот механизм позволяет всесторонне рассмотреть жалобу для выявления фактов нарушения прав обратившегося гражданина и их восстановления. В случае, когда по результатам проведенной проверки доводы, указанные заявителем, находят свое подтверждение, незамедлительно принимаются все необходимые меры реагирования!

- Как продвигается работа по сбору доказательств преступлений киевского режима?

До начала СВО в ДНР были обнаружены и вскрыты более 130 мест массового и стихийного захоронения жертв украинской агрессии. Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР

- Все задокументированные факты противоправных действий украинских военных - база будущего трибунала по Украине. По каждому случаю обстрела, в результате которого есть пострадавшие и погибшие среди мирных жителей, я направляю соответствующие письма в адрес международных организаций: УВКПЧ ООН, ЮНИСЕФ и МККК.

К сожалению, ни по одному из случаев не поступило должной реакции. Но это никак не влияет на работу по сбору доказательств военных преступлений Украины в Донбассе. Рано или поздно все виновные понесут заслуженное наказание.

В КОНТАКТЕ СО СЛЕДСТВЕННЫМ КОМИТЕТОМ

- Как выстроена сейчас работа Межведомственной комиссии по розыску лиц, пропавших без вести, поиску мест захоронений тел (останков) погибших в зонах вооруженного конфликта в Донбассе, которую Вы возглавляете?

- С началом СВО полномочия этой комиссии значительно расширены. Орган занялся поиском, идентификацией и захоронением граждан, погибших на освобожденных территориях.

Поисковая деятельность на территории ДНР организована так: аккумулируется информация о стихийных захоронениях, по факту обнаружения каждого из них возбуждается уголовное дело, после чего в рамках расследования этих дел проводятся эксгумации. Стоит отметить, что деятельность Межведомственной комиссии проходит в тесном контакте с рядом компетентных органов, в частности со Следственным комитетом Российской Федерации. Так, в своей работе Комиссия следует четкому графику, согласованному с представителями СК, в соответствии с которым отрабатываются все локации.

- Как продвигается работа по поиску массовых безымянных захоронений жертв украинской агрессии?

- До начала СВО в ДНР были обнаружены и вскрыты более 130 мест массового и стихийного захоронения жертв украинской агрессии первых лет конфликта. Предположительно, это около 40 % от общего количества таких локаций.

В ходе же операции мирные жители ряда населенных пунктов, таких как Волноваха, Мариуполь, стали заложниками боевиков украинской армии. ВФУ использовали их в качестве «живого щита», не выпуская их за пределы городов, в которых шли ожесточенные бои. Это привело к большому количеству жертв. В таких условиях люди были вынуждены организовывать захоронения погибших в любых возможных для этого местах.

В ТЕМУ!

В этом году из плена освободили 292 военных ДНР и одного гражданского

В Украине удерживают еще 497 защитников.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова с самого начала вооруженного конфликта делает все для освобождения сторонников Русского мира из плена. Благодаря ее усилиям домой вернулись более тысячи человек. Об этом и другом «КП» поведала сама Дарья Васильевна.

Вызволенные из плена военные с Дарьей Морозовой. Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР

- Как сейчас обстоят дела с обменом пленными? Сколько человек удалось вернуть из украинского плена с начала этого года?

- Вопрос обмена пленными остается одним из наиболее актуальных и чувствительных. Все коммуникации по этой теме с начала СВО происходят на уровне официальных представителей Министерства обороны России и государства Украина. Со своей стороны мы формируем списки захваченных защитников Республики, что в дальнейшем позволяет им становиться участниками обмена. Всего с начала года из плена удалось вернуть 292 военнослужащих ДНР и одно гражданское лицо.

- Сколько военных ДНР еще находится в украинском плену? Что предпринимается для освобождения ребят?

- На сегодня нам известно о нахождении в украинском плену 497 человек. Безусловно, наша сторона делает все возможное, чтобы наши бойцы вернулись на Родину как можно скорее.

СПРАВКА «КП»

Дарья Васильевна

Когда в Донбассе началась война, Дарье Морозовой было 25 лет. Она никогда не интересовалась политикой, а когда увидела по телевизору, как в Киеве на Майдане жестоко избивают сотрудников «Беркута», в первых рядах встала на защиту родного края. Летом 2014 года в Шахтерске Дарья Васильевна впервые спасла мирных жителей. Когда за местной школой в 12 часов ночи шел бой, она организовала автобус и вывезла людей. Будущая Омбудсмен регулярно эвакуировала жителей в Российскую Федерацию под артобстрелами и проводила обмены пленными с украинской стороной. Тогда Морозова возглавляла Комитет по делам беженцев и военнопленных. А уже осенью - руководила Комитетом по развитию гражданского общества и защите прав человека. Уполномоченным по правам человека в ДНР Дарью Васильевну избрали на пленарном заседании парламента тайным голосованием.

Дарья Морозова родилась 27 февраля 1989 г. в Макеевке. Детство и юность провела на Родине. Имеет два высших образования. Окончила Макеевский экономико-гуманитарный институт» по специальности «Экономика предприятия» и Донецкий национальный университет по специальности «Юриспруденция».

Замужем, воспитывает дочь и сына.

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