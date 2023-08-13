Жительница Донецка извинилась за оскорбление российских военных в одном из заведений города

Женщина принесла публичные извинения за оскорбление российских военных. Фото: скриншот видео

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как в одном из заведений Донецка выпившая женщина оскорбительно выражалась в адрес обедающих за соседним столиком российских военнослужащих. Это вызвало бурную реакцию у жителей Республики.

- Разве так можно? Она совсем не понимает, что говорит! Ни стыда, ни совести! – пишет дончанка Валентина. - Ребята приехали сюда за тысячи километров, чтобы защитить нас, а она так грубо с ними повела.

- Знаете еще что, стыдно, что ребята подумают, что мнение этой женщины распространено в городе. Представьте, как это бьет по морали. Наказание должно быть! – считает пользователь с ником Donetsk city.

- Конечно за такое нужно наказывать, - поддерживает дончанка Наталья. – Все жители Донецка, Республики и всей России с любовью относятся к военнослужащим РФ, настоящим защитникам и героям! А она напилась и начала себя так неподобающе вести, и еще такие вещи говорит в сторону военных. Поэтому наказание должно быть серьезное!

Спустя время в сети появилось видео, на котором дончанка, Наталья, приносит публичные извинения за свои грубые оскорбительные высказывания в адрес российских военнослужащих.

- Я будучи в состоянии алкогольного опьянения совершила поступок позорящий мою честь и достоинство жителя города Донецка – оскорбляла военнослужащих армии России, - говорит Наталья. - Я не осознавала, что данное действие будет иметь общественный резонанс в нашей Республике, вызовет бурю осуждений и негодования наших граждан.

По словам Натальи, такой поступок был осуществлен ею спонтанно и необдуманно.

- Мои позорные действия не несут какого-либо смысла. Я сделала это по своей глупости и безответственности, - признается она. - Я очень хорошо отношусь к нашим защитникам, солдатам российской армии и полностью поддерживаю проведение СВО. Искренне извиняюсь перед нашими военнослужащими, которые в это трудное время защищают нашу великую Родину Россию, отдают жизнь в борьбе с украинскими нацистами и их иностранными приспешниками. И еще раз прошу прощения перед своими земляками.

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