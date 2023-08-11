Спецоперация в Minecraft: Подростки воссоздают успехи российских военных в СВО в популярнейшей компьютерной игре

Разработчики нарисовали и военную технику России, участвующую в СВО.

КОМАНДА ПАТРИОТОВ

СВО - для геймеров не просто новости по телевизору, поэтому отнеслись они к работе максимально кропотливо.

- Идея сделать проект СВО в Minecraft пришла легко и быстро. С 2014 года я патриот России, смотрел ролики на тему того, что происходит на Донбассе, в телеграм-каналах. Я бывал на Украине и видел, как плохо там относятся к россиянам, это неправильно. Поэтому с самого начала слежу за событиями спецоперации, - рассказывает «Комсомолке» один из разработчиков Никита, он же «Несич».

«Несич» из Рязани, его отец участвовал в боевых действиях на территории Чечни, поэтому парню близка эта тема. Он стал делать ролики про СВО и подружился с 14-летним контент-мейкером Платоном под ником «Изумруд», который мечтает сам пойти служить по контракту, когда достигнет 18-летия, а пока на основе Minecraft рисует события спецоперации. Присоединился к команде и выходец из Норвегии Helge - в их коллективе он разрабатывает военную технику, занимается продвижением в соцсетях и в целом поддерживает действия российских войск.

- Иногда мы что-то выдумываем, иногда повторяем из реальной жизни. Например, так было с боями за Бахмут. Подготовка всего ролика, разработка карты, поиск актеров могут занимать месяц и чуть более, - поделился Никита.

В ПЛАНАХ - ПОДДЕРЖКА НАШИХ БОЙЦОВ

В социальных сетях у ребят сегодня много интересного контента, но тот, что посвящен специальной военной операции, - особенный. Помимо упомянутого сражения за Бахмут, они уже успели нарисовать освобождение русскими солдатами Мариуполя, а также восстановить бои в Гостомеле. Уделено внимание и другим важным событиям по части СВО.

- Карты мы рисуем сами. Так, Бахмут удалось построить за неделю. Использовали в работе Google Maps и Яндекс Карты, а также изображения и видео из самого Бахмута, которые есть в интернете. То же самое с Гостомелем. Его мы всей командой построили на протяжении трех-четырех дней. Про Мариуполь у нас есть ролики, но достоверно город сейчас в стадии строительства. Строить не то что сложно, а просто нудно и скучно, так как надо много повторять здания в деталях, - отмечает «Несич».

Про форму с символикой российских военных ребята тоже не забыли.

В процессе работы у разработчиков даже появляются неожиданные союзники. Так, к строительству Бахмута подключился парень из украинского Харькова. Он сказал, что считает себя русским, а многие его знакомые подключаются к трансляциям «Изумруда». Правда, есть и те, кто делает это, чтобы раскритиковать юных патриотов, но они от своего дела отступаться не планируют, а диванных угроз совсем не боятся.

Никита признается, что сейчас очень хочет купить компьютер и запускать прямые эфиры, чтобы проводить сборы для военных РФ. А еще у него с командой есть идея сделать по игре фильм про СВО - сейчас идет набор актеров, стройка карты и готовится сценарий:

- Еще хочу сделать ролики в поддержку спецоперации и наших бойцы. Будем делать и музыкальные клипы в поддержку России в СВО. Планов много!

СПРАВКА

Minecraft - компьютерная инди-игра в жанре песочницы, созданная шведским программистом Маркусом Перссоном. В распоряжении игроков - трехмерный мир, полностью состоящий из кубов, который они сами могут перестраивать на свой лад. Игра чем-то похожа на конструктор. У пользователей полная свобода действий, в созданном пространстве можно устраивать и сражения. Minecraft получила всеобщее признание критиков и множество наград. Среди основных достоинств обозреватели отмечают минималистичный и запоминающийся дизайн, простоту в освоении и большую свободу творчества, ограниченную лишь фантазией игрока. Это сама продаваемая игра в истории индустрии.