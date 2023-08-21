Тринадцать жилых домов и три гражданских объекта повреждены в ДНР обстрелами ВСУ 20 августа

Повреждены и разрушены объекты жилого фонда и гражданской инфраструктуры (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

За прошедшие сутки, 20 августа, украинские войска выпустили по ДНР 99 боеприпасов из РСЗО и артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что обстрелы привели к новым разрушениям жилого фонда и инфраструктуры городов Республики.

- Повреждены 13 жилых домостроений в Киевском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры, - заявили наблюдатели.

Сообщается также, что под огнем украинских войск оказались семь населенных пунктов региона, включая Горловку, Гольмовский, Озеряновку, Ясиноватский район, Донецк, Макеевку и Ольгинку.

Напомним, ранее сообщалось, что один мирный житель погиб, еще пятеро ранены в ДНР в результате обстрелов ВСУ 20 августа 2023 года. ВСУ обстреляли Республику из реактивной и ствольной артиллерии, применяя кассетные боеприпасы.

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