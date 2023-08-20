Один мирный житель погиб, еще пятеро ранены в ДНР в результате обстрелов ВСУ 20 августа 2023 года

Украинские боевики обстреливают густонаселенные районы Республики. Фото: Архив «КП»

20 августа в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны вооруженных формирований Украины погиб мирный житель Ясиноватой, четверо получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, был ранен один человек в Ольгинке Волновахского района, сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

ПРОТИВНИК ВЫПУСТИЛ 80 РАКЕТ И СНАРЯДОВ

- Повреждены тринадцать жилых домов в Киевском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой, два объекта энергоснабжения в Ясиноватой и Горловке. Противник выпустил по нашим населенным пунктам более 80 боеприпасов; применялась реактивная артиллерия калибром 122 миллиметра, ствольная артиллерия калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, - рассказывает в телеграм-канале руководитель региона.

ВСУ ОБСТРЕЛИВАЮТ МИРНЫЕ РАЙОНЫ

В Представительстве ДНР в СЦКК сообщили о разрушениях в результате обстрелов ВСУ.

Донецк (Киевский район):

специализированная школа с углубленным изучением иностранных языков № 19 по ул. Собинова; ул. Маршака, 17 (зафиксировано возгорание частного жилого дома).

Петровский район:

ул. Мурманская, 1 (частный жилой дом).

Ясиноватая:

ул. Щорса, 65 (прямое попадание в частный жилой дом);

- кв-л. 103, 21 (прямое попадание в многоквартирный жилой дом);

- кв-л. 103, 20 (многоквартирный жилой дом, также поврежден газопровод);

- кв-л. 100, 1 (многоквартирный жилой дом);

- ул. Ленинградская, 13, 14 (многоквартирные жилые дома);

- м-н. Центральный, 18, 22 (многоквартирные жилые дома);

- кв-л. 102, 10 (многоквартирный жилой дом, также зафиксировано возгорание автомобиля).

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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