Мастер-план: Развитие городов ДНР расписано поэтапно

Владимирская область отстраивает жилье и социальные объекты Докучаевска.

Продолжается разработка мастер-планов развития городов Донецкой Народной Республики до 2035 года. Так, московские специалисты приступили к разработке такого документа для курортной жемчужины Донбасса - Першотравневого района.

- Мастер-планом развития Першотравневого района занимаемся вместе с Курском и Москвой, - рассказывает руководитель райадминистрации Борис Трима. - Будущий документ определит пути экономического развития: традиционный сельскохозяйственный, с ростом числа перерабатывающих предприятий, курортный и логистический.

По словам главы администрации Першотравневого района, кроме этого планируется выделить большие участки под ипотечное строительство - как под многоквартирные дома, так и под частные. В мастер-план войдет и обустройство глэмпингов (разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе) на Белосарайской косе и в Ялте, а также других общественных пространств.

До конца этого года будет разработана концепция нового генерального плана Докучаевска, который практически находится у линии фронта. Город был образован в 1912 году в связи с развитием добычи флюсового известняка и доломита для донбасских металлургических заводов. Сейчас же разработка его развития проходит при содействии региона-шефа - Владимирской области.

- Новая генеральная концепция станет фундаментом для устойчивого роста качества жизни города, - прокомментировал глава администрации Докучаевска Александр Качанов.

Докучаевск находился под интенсивными обстрелами с 2014 года. Мишенью украинских боевиков становились жилые, социальные и важные промышленные объекты: зернохранилища, фабрика инертной пыли, нефтеперерабатывающий завод, флюсо-доломитный комбинат. В число поврежденных гражданских объектов попал и местный зоопарк. Теперь, после освобождения Волновахи и прилегающих к ней сел, Докучаевск все меньше подвергается обстрелам.

Владимирская область завершает восстанавливать школу № 4 в Докучаевске. Обновлены классы, заменены окна, коммуникации, отремонтирован фасад.

- Владимирские энергетики передали для учебного заведения новое распределительное устройство высокого напряжения. Оно позволит обеспечить надежную работу современного оборудования, которым за летние месяцы оснащена школа в ходе ремонтно-восстановительных работ, - сообщили в правительстве Владимирской области.

Ожидается, что 4-ю школу полностью отремонтируют к 25 августа. В следующем году специалисты планируют восстановить в городе остальные школы, детские сады и спорткомплекс с бассейном.