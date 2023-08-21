В результате детонации кассетного суббоеприпаса в Киевском районе Донецка ранен мужчина

В Киевском районе Донецка ранен мужчина в результате детонации кассетного суббоеприпаса Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Киевском районе Донецка ранен мужчина. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 августа по состоянию на 11:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики. В Киевском районе Донецка в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса по улице Артема, 169 «а» ранен мужчина 1986 года рождения, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что вооруженные формирования Украины выпустили по Петровскому району Донецка пять кассетных боеприпасов. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Кураховка.

Кроме того, мэр Донецка сообщил, что ранним утром 21 августа в результате обстрела Кировского района по улице Константиновской повреждена кровля и потолочное перекрытие многоквартирного дома.

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