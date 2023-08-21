Пушилин заявил, что Украина использовала все запрещенные методы ведения боевых действий

По словам врио Главы ДНР Пушилина, поставленные американским правительством Украине кассетные боеприпасы создали для жителей Республики еще большую угрозу. Фото: сайт Главы ДНР

Украина не может похвастаться особыми успехами на поле боя, поэтому пытается отыграться на гражданском населении Донбасса, используя при этом запрещенные методы ведения боевых действий. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио Главы ДНР Денис Пушилин.

По его мнению, в ближайшее время позиция Киева по отношению к Донбассу не поменяется.

- Все те запрещенные методы, которые могла использовать Украина, - она использует. И, увы, пока говорить, что в какой-то краткосрочной перспективе позиция западных стран или Украины будет меняться, увы, не приходится. Поэтому, только наши подразделения, только их продвижение вперед и освобождение наших населенных пунктов может гарантировать безопасность для наших граждан, - подчеркнул лидер ДНР.

По словам Пушилина, поставленные американским правительством Украине кассетные боеприпасы создали для жителей Республики еще большую угрозу - они действуют неизбирательно, к тому же не все срабатывают сразу - часть потом обнаруживают в парках, траве и растительности, что несет опасность отложенного действия. Так, в Донецке на днях сдетонировавшая кассетная часть украинского снаряда убила сразу нескольких работников коммунальной службы.

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