Двое работников коммунальной службы погибли, еще двое ранены в Донецке от взрыва кассетного боеприпаса ВСУ

Коммунальщик рассказал, как произошла трагедия. Фото: Скриншот видео Донбасс медиа

Двое работников коммунальной службы погибли, еще двое ранены в в Киевском районе Донецка от взрыва, предположительно, кассетного боеприпаса ВСУ. О трагедии сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Работники коммунальной службы пострадали от детонации взрывоопасного предмета. Коммунальщики занимались ремонтом теплотрассы по улице Тренева Киевского района в момент, когда прогремел взрыв. Двое рабочих от полученных травм скончались на месте. Ещё двое ранены. Анкетные данные пострадавших и обстоятельства произошедшего выясняем, - написал в своем телеграм-канале Кулемзин.

По словам очевидцев, происшествие произошло возле дома №3 на Тренева.

- Мы сидели на лавке, обедали, и буквально через 30 секунд произошел взрыв. В итоге у нас двое раненных и двое погибших, - рассказал один из коммунальщиков.

Скорее всего, неразорвавшаяся при обстреле ВСУ кассета висела на ветке дерева, в тени которого присели на отдых коммунальщики. От ветра боеприпас упал или ударился и сдетонировал. Вчера на территории детсада на Тренева тоже нашли такой же боеприпас, вероятнее всего, он тоже упал с дерева. Кассету саперы МЧС обезвредили на месте методом подрыва.

Напомним, что украинская армия ежедневно обстреливает дома с мирными жителями кассетными боеприпасами, которые поставили США.

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