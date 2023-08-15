К пожизненному заключению приговорили в ДНР украинского боевика, расстрелявшего четверых жителей Мариуполя

Василий Шитри за расстрел четверых жителей Мариуполя получил пожизненный срок. Фото: Предоставлено Прокуратурой ДНР

Верховный Суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному лишению свободы 20-летнего военнослужащего минометного расчета 56-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины Василия Шитри за расстрел четверых жителей Мариуполя. Об этом сегодня «КП» сообщили в пресс-службе Прокуратуры ДНР.

В ходе судебного заседания было установлено, что осужденный в период с 5 по 7 апреля 2022 года находился в Мариуполе на Никопольском проспекте и получил приказ об устранении мирных жителей. После этого он произвел выстрелы из автомата по четырем местным жителям, передвигавшимся по проспекту. От полученных ранений двое мужчин и две женщины скончались на месте.

Военнослужащий ВСУ был признан виновным по пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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