Верховный Суд назначил подсудимому наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Фото: ВС ДНР

В ДНР на 25 лет осужден украинский боевик из «Азова»*, который расстрелял раненого военнопленного в Мариуполе. Верховный Суд Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего стрелка 12-й бригады оперативного назначения отдельного отряда специального назначения «Азов»* Андрея Богдана. Об этом сегодня «КП» сообщили в пресс-службе Прокуратуры ДНР.

В суде установлено, что Богдан с 1 по 31 марта 2022 года, находился в Мариуполе на наблюдательной позиции «Купол», вблизи автозаправочной станции на пересечении улицы Таганрогской и проспекта Единства. Боевик подошел к остановленному для досмотра легковому автомобилю, в котором находился мирный житель и двое военнослужащих ДНР, один из них был ранен. Военных разоружили и задержали.

После этого Богдан отвел раненого военнопленного в здание автозаправочной станции и расстрелял, произведя из автомата Калашникова не менее десяти прицельных выстрелов. Мужчина скончался на месте.

Богдан был признан виновным по пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным на оккупированной территории).

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

* Полк «Азов» - запрещенная в РФ организация.

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