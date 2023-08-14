К пожизненному заключению приговорен боевик из «Азова»*, который в Мариуполе убил тяжелораненого защитника ДНР

За освобождение Мариуполя весной 2022 года шли тяжелые бои. Фото: Скриншот УНМ ДНР

Верховный Суд ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика из полка «Азов»* Николая Куща, который во время боев в Мариуполе убил тяжелораненого защитника ДНР. При этом украинский военный снял на камеру момент расстрела и потом выложил в соцсеть. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Николай Кущ проходил военную службу по контракту в отряде специального назначения войсковой части 3057 Национальной гвардии Украины (запрещенный в РФ националистический полк «Азов») в должности корреспондента информационной службы и воинском звании «старший солдат».

Следствием и судом установлено, что в апреле 2022 года Кущ и сослуживцы, находились в Мариуполе в доме № 4 по ул. Красной Азовской Флотилии. Заметив у сгоревшей боевой машины пехоты военнослужащего ДНР, украинские военнослужащие открыли по нему стрельбу. Защитник Республики был тяжело ранен, выронил автомат и упал. Невзирая на беспомощное состояние, Кущ приблизился и выстрелил ему в голову - в нарушение требований международных норм об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях и защиты жертв вооруженных конфликтов.

Погибшим оказался 40-летний житель ДНР, который проходил службу в должности радиотелеграфиста и воинском звании «рядовой».

В последующем в одном из телеграм-каналов, корреспондентом которого являлся Кущ, было размещено видео, снятое с помощью камеры, закрепленной на каске «азовца». На записи запечатлен стрелковый бой и совершенное после него преступление в отношении военнослужащего ДНР.

Доказательства, собранные СКР, признаны Верховным Судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения заочно приговора Николаю Кущу. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных методов ведения войны) и пп. «б», «в», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности и заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а также по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды).

Приговором суда Кущу назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

* Полк «Азов» - запрещенная в РФ организация.

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