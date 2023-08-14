Мэр Кулемзин: При обстреле Куйбышевского района Донецка и села Кременец ранены три мирных жителя

В результате варварских обстрелов украинских войск на территории Донецка и его пригородов снова пострадали мирные люди Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате варварских обстрелов украинских войск на территории Донецка и его пригородов снова пострадали мирные жители. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации столицы ДНР Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что поступили сведения о ранении еще трех гражданских лиц в селе Кременец и Куйбышевском районе города.

- В селе Кременец по улице Октябрьской ранена женщина 1963 года рождения и мужчина 1959 года рождения. В Куйбышевском районе получил ранение во дворе дома по улице Руставели мужчина 1944 года рождения, - проинформировал градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось, что на юге ДНР в селе Юрьевка пострадал мальчик 2017 года рождения в результате обстрела ВСУ дальнобойными ракетами. Кроме того, военные эксперты зафиксировали повреждения в трех жилых домах в Петровском районе и в одном частном доме Куйбышевского района Донецка. Также без напряжения остались 73 трансформаторных подстанции, 7200 бытовых абонентов в Кировском и Петровском районах города.

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