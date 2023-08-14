СЦКК ДНР: Украинский снаряд попал в многоквартирный жилой дом на западе Донецка

По улице Стаханова, 4 в Петровском районе Донецка зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом. Фото: t.me/Petrovka24_7zov

Украинский снаряд повредил многоквартирный жилой дом, расположенный в Петровском районе Донецке. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что кроме высотки, обстрелами ВСУ в этой части города были повреждены два частных жилых дома. И также - в результате прямых попаданий снарядов.

- Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: город Донецк Петровский район - улица Урбанского, 9 - прямое попадание в частный жилой дом; улица Урбанского, 11 - прямое попадание в частный жилой дом с последующим возгоранием; улица Стаханова, 4 - прямое попадание в многоквартирный жилой дом, - говорится в сообщении представительства.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли подстанцию в Донецке, повредив оборудование. В результате без света остались 7200 абонентов в Кировском и Петровском районах города.

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