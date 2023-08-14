ВСУ обесточили свыше семи тысяч абонентов в двух районах Донецка

Энергетики ДНР начнут ремонт на подстанции как только позволит обстановка. Фото: Минугля ДНР

Вооруженные формирования Украины обстреляли подстанцию в Донецке, повреждено оборудование. В результате украинской агрессии без напряжения остались 7200 абонентов в Кировском и Петровском районах города. Об этом сообщили в Минугля и энергетики ДНР.

— Без напряжения 73 трансформаторных подстанции, 7200 бытовых абонентов в Кировском и Петровском районах города. Аварийно-восстановительные работы специалистами Кировских электрических сетей «Региональной энергопоставляющей компании» будут завершены, как только позволит обстановка, — отметили в министерстве.

Напомним, что ВСУ ранее открыли артиллерийских огонь по Никитовскому району Горловки. В результате обстрела частично обесточен поселок Гольмовский.

За сутки боевики выпустили по ДНР свыше 250 боеприпасов. Погибли два человека, ранены пятеро. Украинские боевики 74 раза открыли огонь по Донецку, Горловке, Ясиноватой и другим городам региона.

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