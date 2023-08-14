В результате обстрела ВСУ дальнобойными ракетами в селе Юрьевка ДНР пострадал мальчик

В результате обстрела ВСУ в селе Юрьевка пострадал мальчик Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела вооруженных формирований Украины дальнобойными ракетами в селе Юрьевка пострадал ребенок. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 14 августа по состоянию на 16:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики. В населенном пункте Юрьевка пострадал мальчик 2017 года рождения, - сообщают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, около 09:50 с северо-запада в направлении населенного пункта Юрьевка украинские боевики выпустили две дальнобойные ракеты.

Кроме того, военные эксперты зафиксировали повреждения в трех жилых домах в Петровском районе и в одном частном доме Куйбышевского района Донецка. Также без напряжения 73 трансформаторных подстанции, 7200 бытовых абонентов в Кировском и Петровском районах города.

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