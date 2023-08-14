СЦКК ДНР: ВСУ выпустили две дальнобойные ракеты в направлении населенного пункта Юрьевка

ВСУ выпустили две дальнобойные ракеты по ДНР (архивное фото)
Фото: Иван ЖИЛЯК
Вооруженные формирования Украины выпустили две дальнобойные ракеты в направлении населенного пункта Юрьевка на юге ДНР. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:50 - С северо-запада в направлении населенного пункта Юрьевка, выпущено две дальнобойные ракеты, - отмечают в ведомстве.
Напомним, что вооруженные формирования Украины выпустили по столице ДНР 13 артиллерийских снарядов калибром 155 мм с позиций в Галицыновке и Нетайлово за час. Под огнем оказались Киевский и Куйбышевский районы Донецка.
Кроме того, за 13 августа украинские боевики открыли огонь по шести населенным пунктам ДНР, выпустив 254 различных боеприпасов. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, пять человек получили ранения.
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