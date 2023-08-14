ВСУ за сутки убили двух мирных жителей ДНР, ранены пять человек

Боевики выпустили по Донецку и другим городам ДНР свыше 250 боеприпасов (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за сутки открыли огонь по шести населенным пунктам ДНР, выпустив 254 различных боеприпасов. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, пять человек получили ранения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Зайцево. Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Зайцево. Повреждены шесть жилых домов в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры, — заявили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что за сутки боевики 74 раза открыли огонь по региону.

— На донецком направлении противник совершил 45 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском — 24 обстрела из артиллерии 152 мм. На ясиноватском — пять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью.

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