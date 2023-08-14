Украинские боевики выпустили по Донецку 13 артиллерийских снарядов за час

ВСУ возобновили артиллерийские обстрелы Донецка (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по столице ДНР 13 артиллерийских снарядов калибром 155 мм с позиций в Галицыновке и Нетайлово за час. Под огнем оказались Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 08:30 зафиксирован обстрел Киевского района Донецка с позиций ВСУ в Галицыновке. Боевики выпустили три снаряда калибром 155 мм, — заявили в ведомстве.

Обстрел со стороны ВСУ возобновился в 09:25. В течение десяти минут боевики выпустили еще десять снарядов по Куйбышевскому району Донецка со своих позиций в Нетайлово.

Напомним, что за сутки боевики 74 раза открыли огонь по Республике, выпустив свыше 250 различных боеприпасов. В результате обстрелов погибли два человека, пять мирных жителей Донецка и Зайцево получили ранения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин заявил, что за 13 августа в результате обстрелов ВСУ в ДНР погибли два человека, еще четверо получили ранения

Врио Главы ДНР сообщил, что по территории Республики ВСУ выпустили 187 различных боеприпасов (подробнее)