В результате обстрела ВСУ частично обесточен Никитовский район Горловки

В результате обстрела ВСУ частично обесточена Горловка. Фото: Минугля ДНР

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины частично обесточен Никитовский район Горловки. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

- Вследствие обстрела с позиций украинских карателей частично обесточен посёлок Гольмовский (Никитовский район Горловки), - написал в телеграм-канале мэр города.

По данным СЦКК ДНР, с 12:05 по 13:55 по Никитовскому району Горловки вооруженные формирования Украины выпустили семь снарядов калибром 152 мм. Украинские боевики ввели огонь с района населенного пункта Дзержинск.

Напомним, что украинские боевики выпустили два кассетных боеприпаса из района населенного пункта Новоселовка Первая по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Кроме того, противник выпустил две дальнобойные ракеты в направлении населенного пункта Юрьевка на юге ДНР.

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