СЦКК ДНР: ВСУ выпустили два кассетных боеприпаса по Донецку

ВСУ выпустили два кассетных боеприпаса по Донецку (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили два кассетных боеприпаса по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:20 – населенный пункт Новоселовка Первая - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы), выпущен два снаряда калибром 155 мм (кассетный), - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, с 12:00 по 13:20 украинские боевики выпустили по Донецку 21 снаряд из натовской артиллерии, в том числе и два кастетных боеприпаса. Под огнем оказались Куйбышевский, Киевский и Кировский районы города.

Напомним, что вооруженные формирования Украины выпустили две дальнобойные ракеты в направлении населенного пункта Юрьевка на юге ДНР.

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