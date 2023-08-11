В результате обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка ранен мужчина

В Петровском районе Донецка получил ранение мужчина 1958 года рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка ранен мужчина. Об этом сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- Во время обстрела Петровского района по улице Косарева получил ранение мужчина 1958 года рождения, - написал в телеграм-канале мэр города.

Напомним, ранее мэр Донецка сообщил, что в результате обстрела Петровского района ранения получил мужчина 1941 года рождения. Также произошло попадание в крышу здания школы № 116.

В Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что с 16:10 по 16:25 из района населенного пункта Кураховка по Петровскому району Донецка украинские боевики выпустили 14 снарядов из натовской артиллерии.

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