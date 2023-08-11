В результате обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка ранен мужчина Фото: Олег УКЛАДОВ

Украиские боевики продолжают наносить артиллерийские удары по столице Донецкой Народной Республики. В результате обстрела со стороны вооруженных формировании Украины в Петровском районе Донецка ранения получил мужчина. Об этом сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Петровского района ранения получил мужчина 1941 года рождения, - написал в телеграм-канале мэр города.

Напомним, что вооруженные формирования Украины выпустили пять кассетных снарядов по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка. По предварительной информации, противник ввел огонь из районов населенных пунктов Кураховка и Нетайлово.

Кроме того, украинские боевики из района населенного пункта Дзержинск по Никитовскому району Горловки выпустили четыре кассетных снаряда. Также были повреждены три многоквартирных дома и газопровод.

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