СЦКК ДНР: ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Никитовскому району Горловки

ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Никитовскому району Горловки (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреляли Никитовский район Горловки кассетными снарядами. Из района населенного пункта Дзержинск ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- 09:50 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район), выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (кассетный), - отмечают в ведомстве.

По данным мэра города Ивана Приходько, в результате этого обстрела частично обесточен поселок Гольмовский (Никитовский район Горловки).

Напомним, что за 10 августа, в ДНР пострадали более двух десятков жилых домов и гражданские объекты. За сутки украинские боевики выпустили 179 боеприпасов из РСЗО и артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.

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