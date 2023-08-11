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НовостиПолитика11 августа 2023 7:51

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Никитовскому району Горловки

Из района населенного пункта Дзержинск по Никитовскому району Горловки ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда
Владислав ГУЩИН
ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Никитовскому району Горловки (архивное фото)

ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Никитовскому району Горловки (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреляли Никитовский район Горловки кассетными снарядами. Из района населенного пункта Дзержинск ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- 09:50 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район), выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (кассетный), - отмечают в ведомстве.

По данным мэра города Ивана Приходько, в результате этого обстрела частично обесточен поселок Гольмовский (Никитовский район Горловки).

Напомним, что за 10 августа, в ДНР пострадали более двух десятков жилых домов и гражданские объекты. За сутки украинские боевики выпустили 179 боеприпасов из РСЗО и артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.

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