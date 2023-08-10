ВСУ за день выпустили по ДНР 151 боеприпас, погиб один человек

Боевики продолжают обстреливать мирные города и кварталы региона (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за 10 августа выпустили по Донецкой Народной Республике 151 боеприпас. Погиб один мирный житель в Горловке, ранен мужчина в Донецке. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

— Вечером противник снова обстрелял Киевский район Донецка запрещенными кассетными боеприпасами, ранение получил мирный житель города. Повреждены 22 жилых дома в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Ясиноватой, Горловке, Луганском, а также два социальных объекта, — заявил Денис Пушилин.

Врио Главы Республики добавил, что украинские войска вели обстрелы региона с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа.

Напомним, что ранее украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три кассетных боеприпаса. Повреждены три частных дома по улице Товарной

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