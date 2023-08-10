При обстреле Киевского района Донецка 9 августа ВСУ использовали кассетные боеприпасы

ВСУ использовали кассетные боеприпасы. Фото: СЦКК ДНР

При обстреле Киевского района Донецка 9 августа вооруженные формирования Украины использовали кассетные боеприпасы из артиллерии 155 миллиметров. Украинские боевики ввели огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Новоселовка Первая. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Новоселовка Первая, из артиллерии калибром 155 мм снарядами М-864 производства США с кассетной боевой частью (кассеты М-42 кумулятивная и М-46 осколочная). Зона ответственности 110-й отдельной механизированной бригады (командир – полковник Чумак Николай Николаевич), - отмечают в ведомстве.

Военные эксперты из СЦКК ДНР зафиксировали повреждения по пяти адресам. К счастью, жертв удалось избежать.

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