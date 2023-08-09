При обстреле Шахтерска 8 августа ВСУ использовали РЗСО «HIMARS»

При обстреле Шахтерска ВСУ использовали РЗСО «HIMARS». Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты из СЦКК ДНР подтвердили, что 8 августа вооруженные формирования Украины при обстреле Шахтерска использовали реактивную систему залпового огня «HIMARS». Украинские боевики ввели огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Горняк.

- Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Горняк, из РСЗО HIMARS с применением ракет М-31 (осколочная). Зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады (командир – полковник Храпач Дмитрий Александрович), - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, в результате обстрела Шахтерска по улице Ленина, 2 был ранен мужчина 1979 года рождения. Также повреждена инфраструктура ЧП «Швейно-трикотажная фабрика» по улице Ленина.

Напомним, что 8 августа вооруженные формирования Украины при обстреле Ворошиловского и Киевского районов Донецка использовали кассетные боеприпасы. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Новоселовка Первая, из артиллерии калибром 155 мм.

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