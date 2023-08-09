При обстреле центра Донецка 8 августа ВСУ использовали кассетные боеприпасы

8 августа ВСУ использовали кассетные боеприпасы. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты из СЦКК ДНР подтвердили, что 8 августа вооруженные формирования Украины при обстреле Ворошиловского и Киевского районов Донецка использовали кассетные боеприпасы. Также специалисты уточнили направление ведения огня.

- Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Новоселовка Первая, из артиллерии калибром 155 мм, в том числе снарядами М-864 производство США с кассетной боевой частью (кассеты М-42 кумулятивная и М-46 осколочная). Зона ответственности 110-й отдельной механизированной бригады (командир – полковник Чумак Николай Николаевич), - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами на проспекте Мира, 11 «а» пострадал мужчина. Также было зафиксировано шесть повреждений в Ворошиловском и Киевском районе Донецка.

Напомним, что утром 9 августа в результате обстрела Киевского района по улице Депутатской получил ранение 30-летний мужчина.

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