СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по территории Республики 40 снарядов из артиллерии и РЗСО

ВСУ выпустили по территории Республики 40 снарядов из артиллерии и РЗСО (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по территории ДНР 40 снарядов из артиллерии и реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:40 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Зайцево, выпущено десять ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, примерно с 10:55 по 11:15 под огонь украинских боевиков попал Никитовский район Горловки. Противник выпустил 11 снарядов калибром 152 мм.

Кроме того, военные эксперты зафиксировали, что с 10:55 по 11:45 вооруженные формирования Украины выпустили по столице ДНР 11 снарядов калибром 155 мм. Под огонь украинских боевиков попали Кировский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Также было выпушено восемь ракет из реактивной системы залпового огня по Петровскому району города.

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