В результате обстрела ВСУ в Киевском районе Донецка ранен мужчина

В Донецке по улице Депутатской получил ранение 30-летний мужчина Фото: Олег УКЛАДОВ

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать столицу ДНР. В результате очередного артиллерийского огня со стороны украинских боевиков в Киевском районе Донецка ранен 30-летний мужчина. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Киевского района по улице Депутатской получил ранение 30-летний мужчина, - написал в телеграм-канале мэр города.

По данным военных экспертов из СЦКК ДНР, около 07:40 вооруженные формирования Украины выпустили из района населенного пункта Нетайлово по Киевскому району Донецка четыре снаряда из натовской артиллерии калибром 155 мм.

Напомним, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в центре Горловки пострадало здание школы. Снаряд украинских боевиков разорвался во дворе образовательного учреждения № 55.

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