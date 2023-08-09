В ДНР в результате массированных атак ВСУ погибли трое и были ранены 11 гражданских лиц, в том числе ребенок

От украинских обстрелов страдают мирные люди Фото: Иван ЖИЛЯК

Одиннадцать человек получили ранения на территории ДНР в результате массированных обстрелов ВСУ 8 августа. Среди них - ребенок. Трое человек погибли. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

- Поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Киевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц, в том числе ребенок 2012 года рождения в Киевском, Ворошиловском и Куйбышевском районах Донецка, Шахтерске, - говорится в сообщении представительства.

Кроме того, в Республике были зафиксированы многочисленные разрушения.

- Повреждены 26 жилых домостроений в Киевском, Кировском, Куйбышевском, Петровском и Ворошиловском районах Донецка, Советском районе Макеевки и Ясиноватой, а также 10 объектов гражданской инфраструктуры, - заявили наблюдатели.

Сообщается, что за сутки украинские войска нанесли удары по семи населенным пунктам ДНР, включая Горловку, Зайцево, Ясиноватую, Ясиноватский район, Донецк, Макеевку и Шахтерск. В их направлении были выпущены 362 боеприпаса из РСЗО и артиллерии калибра 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.

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