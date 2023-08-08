Пушилин: ВСУ за день убили трех и ранили 11 мирных жителей ДНР

За день ВСУ по Республике почти 400 боеприпасов, в том числе кассетного типа, заявил Пушилин (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

За день вооруженные формирования Украины выпустили по Донецкой Народной Республике 349 боеприпасов. В результате массированных обстрелов погибли три мирных жителя, 11 человек, включая ребенка 2012 года рождения, получили ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

— На данный момент известно о трех погибших в Киевском районе. Ранены одиннадцать человек в Киевском, Ворошиловском и Куйбышевском районах, среди них ребенок 2012 года рождения; в том числе есть раненый в Шахтерске. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь, — заявил врио Главы Республики.

Пушилин отметил, что обстрелами ВСУ повреждены 24 жилых дома в Донецке и Ясиноватой и 10 объектов гражданской инфраструктуры. Среди них — в том числе школа в Донецке, детский сад в Макеевке, фабрика в Шахтерске.

— Зафиксировано 95 обстрелов, выпущено 349 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа, — добавил глава региона.

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