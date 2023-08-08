Обстрел ВСУ Донецка 8 августа 2023 Фото: Иван ЖИЛЯК

8 августа вооруженные формирования Украины (ВФУ) словно сошли с ума от жары. Весь день столица Донецкой Народной Республики подвергается хаотичным обстрелам. Причем украинские боевики ведут огонь по жилым кварталам как центра Донецка, так и окраин из 155-го калибра (стандарт НАТО).

На улице Розы Люксембур ранен ребенок

Под огнем ВФУ находятся Ворошиловский, Куйбышевский, Киевский и Кировский районы Донецка.

- В Донецке на улице Щорса, 94 «а» погиб мужчина 1989 года рождения. По улице Розы Люксембург, 109 ранены мальчик 2012 года рождения и женщина 1968 года рождения. По улице Розы Люксембург, 103 «а» ранен мужчина 1969 года рождения. По улице Розы Люксембург, 107 ранен мужчина 1955 года рождения. Возле конечной остановки троллейбуса № 17 ранена женщина 1970 года рождения. По улице Артемовской под обстрел попал автомобиль ООО «Экологическая компания «Громада», ранения получили мужчины 1988, 1985 и 1997 годов рождения. По улице Краснопартизанской, 39 ранен мужчина 1977 года рождения, - говорится в сводке Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Также поступили сведения о еще двух погибших в Киевском районе Донецка.

Обстрел ВСУ Донецка 8 августа 2023 Фото: Иван ЖИЛЯК

На Октябрьском пострадали два энергетика

Ранее Министерство угля и энергетики ДНР сообщало о ранении двух энергетиков в Куйбышевском районе Донецка.

- Во время очередного обстрела столицы ДНР под вражеский огонь попала территория Октябрьского РЭС ТЕ «Донецкие городские электрические сети» «Региональной энергопоставляющей компании».

Обстрел ВСУ Донецка 8 августа 2023 Фото: Иван ЖИЛЯК

В 15:58, в результате попадания ВОП на территорию РЭС, ранения получили два его сотрудника – электромонтер распределительной сети и водитель оперативно-выездной бригады, - говорится в сообщении Минугля.

Жилые дома повреждены на улице Розы Люксембург, Щорса, в районе магазина «Изумруд»… Зафиксировано попадание в здание горбольницы №1 на улице Розы Люксембург.

Тем временем, ВФУ били и по другим городам Республики. В частности, по Шахтерску и Макеевке. Украинские боевики выпускали ракеты и снаряды калибра НАТО.

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