Защитники ДНР после ранений пройдут реабилитацию в Ростовской области

В таганрогском санатории защитники Республики пройдут реабилитационно-восстановительные процедуры. Фото: скриншот с видео
8 августа из Донецка отправилась очередная группа военнослужащих на реабилитацию после ранений в Ростовскую область. Кто-то из них получил увечья, прикрывая спину товарища в бою, другие - спасая раненых или в битве с противником.
Российский военнослужащий Александр был ранен в Харьковской области.
- Во время обстрела меня отбросило взрывной волной с танка, - рассказывает «КП» раненый. – Я упал и получил перелом шейки бедра. Меня списали, дали категорию «Д», инвалидность. Сейчас работаю с детьми, я – учитель начальных классов.
У Саши планов громадье. Он планирует поддерживать ветеранов, которые уже не смогут вернуться на поле боя.
В таганрогском санатории защитники Республики пройдут реабилитационно-восстановительные процедуры. Фото: скриншот с видео
- Думаю, мы с нашими детьми будем ходить, оказывать им посильную помощь, - говорит раненый.
Сергей Шевчук (позывной «Барс») пошел защищать свой дом еще в 2014 году. Дослужился до сержанта. При освобождении Артемовска получил серьезное ранение. Говорит, врачам пришлось его вытаскивать буквально с того света.
- Снаряд разорвался рядом со мной, потерял много крови, - рассказывает «Барс». - Врачи сотворили чудо, собрав меня буквально по частям. Спасибо им огромное.
В таганрогском санатории защитники Республики пройдут реабилитационно-восстановительные процедуры. Фото: скриншот с видео
В таганрогском санатории защитники Республики пройдут реабилитационно-восстановительные процедуры после контузий и минно-взрывных травм. Там лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, нарушения обмена веществ, помогают с реабилитацией после ранений. В Таганроге для бойцов подготовили как оздоровительные процедуры, так и культурную программу.
Защитников Донбасса на оздоровление отправила Региональная общественная организация социально-правовой помощи инвалидам «РУСИЧИ-ЦЕНТР» (Москва) при содействии Управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке и патриотическому воспитанию при Главе ДНР.
- Отправка групп военнослужащих на реабилитацию после ранений совместно с Управлением по социальной поддержке военнослужащих в отставке и патриотическому воспитанию при Главе ДНР будет осуществляться каждый месяц, - рассказала заведующая сектором по участникам боевых действий управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке Татьяна Масалова.
Более детальную информацию можно узнать на официальном сайте Управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке и патриотическому воспитанию при Главе ДНР upvdnr.ru. Раненые могут записаться на реабилитацию по телефонам горячей линии управления +7 (949) 513-57-00 или 249.
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