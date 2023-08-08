Защитники ДНР после ранений пройдут реабилитацию в Ростовской области

В таганрогском санатории защитники Республики пройдут реабилитационно-восстановительные процедуры. Фото: скриншот с видео

8 августа из Донецка отправилась очередная группа военнослужащих на реабилитацию после ранений в Ростовскую область. Кто-то из них получил увечья, прикрывая спину товарища в бою, другие - спасая раненых или в битве с противником.

СОХРАНЯЮТ БОЕВОЙ ДУХ

Российский военнослужащий Александр был ранен в Харьковской области.

- Во время обстрела меня отбросило взрывной волной с танка, - рассказывает «КП» раненый. – Я упал и получил перелом шейки бедра. Меня списали, дали категорию «Д», инвалидность. Сейчас работаю с детьми, я – учитель начальных классов.

У Саши планов громадье. Он планирует поддерживать ветеранов, которые уже не смогут вернуться на поле боя.

В таганрогском санатории защитники Республики пройдут реабилитационно-восстановительные процедуры. Фото: скриншот с видео

- Думаю, мы с нашими детьми будем ходить, оказывать им посильную помощь, - говорит раненый.

Сергей Шевчук (позывной «Барс») пошел защищать свой дом еще в 2014 году. Дослужился до сержанта. При освобождении Артемовска получил серьезное ранение. Говорит, врачам пришлось его вытаскивать буквально с того света.

- Снаряд разорвался рядом со мной, потерял много крови, - рассказывает «Барс». - Врачи сотворили чудо, собрав меня буквально по частям. Спасибо им огромное.

В таганрогском санатории защитники Республики пройдут реабилитационно-восстановительные процедуры. Фото: скриншот с видео

ЗАПИСАТЬСЯ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ

В таганрогском санатории защитники Республики пройдут реабилитационно-восстановительные процедуры после контузий и минно-взрывных травм. Там лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, нарушения обмена веществ, помогают с реабилитацией после ранений. В Таганроге для бойцов подготовили как оздоровительные процедуры, так и культурную программу.

Защитников Донбасса на оздоровление отправила Региональная общественная организация социально-правовой помощи инвалидам «РУСИЧИ-ЦЕНТР» (Москва) при содействии Управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке и патриотическому воспитанию при Главе ДНР.

- Отправка групп военнослужащих на реабилитацию после ранений совместно с Управлением по социальной поддержке военнослужащих в отставке и патриотическому воспитанию при Главе ДНР будет осуществляться каждый месяц, - рассказала заведующая сектором по участникам боевых действий управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке Татьяна Масалова.

Более детальную информацию можно узнать на официальном сайте Управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке и патриотическому воспитанию при Главе ДНР upvdnr.ru. Раненые могут записаться на реабилитацию по телефонам горячей линии управления +7 (949) 513-57-00 или 249.

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