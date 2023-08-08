«Смена была крайне яркой на эмоции»: Детей из ДНР оздоровили в лагере в Смоленске

Мария Львова-Белова и Элеонора Федоренко (слева) на открытии первой лагерной смены «Послезавтра»

Десятая смена молодежного проекта «Послезавтра» для детей из Донецкой Народной Республики и Смоленской области, чьи отцы участвуют в спецоперации, прошла в Смоленске. Увлекательно проведенное время поможет ребятам пережить трудные моменты прошлого и создать планы на будущее.

ПОМОЧЬ ДЕТЯМ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ

Увлекательно проведенное время поможет ребятам пережить трудные моменты прошлого и создать планы на будущее. Фото: Проект «Послезавтра»

Увлекательно проведенное время поможет ребятам пережить трудные моменты прошлого и создать планы на будущее. Фото: Проект «Послезавтра»

- Проект «Послезавтра» является многосторонней программой, которая помогает детям пострадавшим от военной агрессии со стороны Украины интегрироваться в общество. После вхождения Донбасса в состав Российской Федерации, наши дети стали полноправными гражданами России, а одной из главных задач, стало показать им все возможности, которые перед ними открываются. Мы работаем над тем, чтобы каждый ребенок чувствовал себя важным и нужным, и имел возможность реализовать свой потенциал. У ребят есть не только возможность узнать что-то новое, но и познакомится со своими сверстниками из других регионов России, завести новых друзей. Мы очень благодарны всем принимавшим участие в создании и реализации проекта, подобные инициативы, очень важны для быстрой интеграции нашего региона в состав Российской Федерации, - отметил Советник Главы Донецкой Народной Республики по правам ребенка Элеонора Федоренко.

Конкурс красоты прошел ярко и весело. Фото: Проект «Послезавтра»

СФОРМИРОВАЛОСЬ СООБЩЕСТВО УЧАСТНИКОВ

На юбилейной смене подростки разработали концепцию сообщества участников проекта «Послезавтра», чтобы в будущем поддерживать связь, общаться и вместе реализовывать свои задумки.

Десять смен молодежного проекта «Послезавтра» проведены с августа прошлого года по август нынешнего. В детских лагерях России социально-психологическую реабилитацию прошли 1868 детей, в том числе 881 ребенок из ДНР.

Увлекательно проведенное время поможет ребятам пережить трудные моменты прошлого и создать планы на будущее. Фото: Проект «Послезавтра»

Смены «Послезавтра» проходят в рамках уникальной программы Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой «Страна для детей».

- Планируем еще и дальнейшее сопровождение участников в формате тренингов, мастер-классов, вебинаров, психологических консультаций, - сказала Мария Львова-Белова.

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